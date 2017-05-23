Збільшення пенсій не призведе до зростання інфляції – Рева

Запланований на жовтень згідно з пенсійною реформою зростання пенсій не спричинить зростання інфляції. Про це повідомила прес-служба міністерства соціальної політики з посиланням на міністра Андрія Реву.

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"Підвищення пенсій буде відбуватися не завдяки інфляційним грошей, а за рахунок додаткових надходжень коштів з економіки, тому про жодну інфляцію мова йти не може", - цитуються в повідомленні слова Реви.

За словами міністра, уряду вдалося уникнути зростання інфляції завдяки продуманим кроків, які були зроблені минулого року та стали підготовкою для проведення пенсійної реформи.

"Саме тому спочатку була ліквідована прив'язка мінімальної зарплати до прожиткового мінімуму, і вже після того піднято розмір зарплат, що забезпечило необхідний ресурс для підвищення соціальних виплат і дозволило прогнозувати перерахунок пенсій", - пояснив Рева.

Чиновник також акцентував увагу на активній детінізації економіки після збільшення розміру мінімальних зарплат і проведення змін у трудовому законодавстві.

"За 4 місяці з початку року заробітна плата в Україні зросла на 37%, на 45% зросли доходи місцевих бюджетів від податку на доходи фізичних осіб, а станом на 1 травня Пенсійний фонд отримав понад плану 7,9 мільярда гривень, що дозволяє очікувати надходження необхідної суми для підвищення пенсій. Це означає, що не потрібно дотувати зростання пенсій з бюджету - це будуть власні надходження Пенсійного фонду", - резюмував міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив законопроект про пенсійну реформу й направив його на розгляд Національної ради реформ при президентові України.

Уряд України в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 мільйона українців на суму від 200 до 1000 гривень, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.