Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,30 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 24 травня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2630,4507 (23 травня – 2634,1917)

100 EUR – 2950,0505 (23 травня – 2961,6217)

10 RUR – 4,6511 (23 травня – 4,6624)

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Як повідомляв УНІАН, 23 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,28/26,30 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 29,4648/29,4846 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4735/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3045 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 500 угод на суму 312,16 мільйона доларів.