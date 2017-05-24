У бюджетному плані Трампа знайшли математичну помилку на $2 трильйони

Адміністрація президента США Дональда Трампа опублікувала проект бюджету США на 2018 фінансовий рік (починається в жовтні). План називається «Новий фундамент американської величі», і одна з головних заявлених у ньому цілей — скорочення $20 трлн держборгу США.

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Однак із бюджетним планом Трампа є проблема, зазначає колишній міністр фінансів США Ларрі Саммерс: «Він базується на найбільш грубій математичній помилці за 40 років спостереження президентських бюджетів». Її корінь в тому, що в бюджеті не враховані доходи, що випадають від запропонованої Трампом податкової реформи.

Позиція Білого дому полягає в тому, що за рахунок прискорення економічного зростання податкова реформа принесе близько $2,1 трлн додаткових доходів за 10 років, відзначає WSJ, плюс ці додаткові доходи будуть враховані в бюджеті замість випадаючих від податкової реформи. Але «одні і ті ж гроші не можна використовувати двічі», сказала виданню Майя Макгінес, президент Комітету за відповідальну федеральну бюджетну політику, пишуть "Ведомости".

Одна з основних пропозицій податкової реформи Трампа – зниження ставки федерального податку на прибуток до 15% (зараз 35%). Таку ж ставку пропонується ввести для власників таких організацій, як партнерства і товариства з обмеженою відповідальністю, малі підприємства, для індивідуальних підприємців. Ці організації не сплачують податок самі, а передають отриманий дохід своїм власникам, які платять податок за відповідною ставкою на доходи фізичних осіб (максимальна ставка – 39,7%). За таким принципом організовані багато компаній, наприклад, юридичні, консалтингові, девелоперські фірми, хедж-фонди і фонди прямих інвестицій, зокрема, власні компанії Трампа.

Але зниження ставки корпоративного податку на 20 п. п. обійдеться США в $2 трлн недоотриманих доходів протягом 10 років, випливає з даних об'єднаного податкового комітету при конгресі. І головним недоліком податкової реформи експерти вважали відсутність пропозицій щодо компенсації випадаючих доходів.

Податковий план Трампа, по суті, тимчасовий, заявив на брифінгу для журналістів у понеділок директор з бюджету Білого дому Мік Малвейні і запевнив, що деталі будуть представлені пізніше.