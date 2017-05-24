У Венесуелі запускають нову систему обміну валюти – долари продаватимуть на аукціонах

У Венесуелі 25 травня буде запущена нова система обміну валюти Dicom, яка буде працювати на основі аукціонів, повідомляє El Nacional з посиланням на міністра економіки країни Рамона Лобо.

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За словами Лобо, нова система обміну валюти дозволить венесуельцям придбати іноземну валюту на суму не більше $500 за квартал і не більше $2 тис. за рік. Компанії зможуть купувати іноземну валюту не більше $400 тис. за квартал і $1,2 млн за рік.

Курс обміну валюти буде встановлений «на перетині попиту та пропозиції». Актуальною в цьому випадку буде остання запропонована учасниками аукціону ставка, пише RNS.

«Кожен покупець заплатить ту ціну, яку ви йому запропонуєте, а не встановлену заздалегідь», — коментував Лобо.

Аукціони будуть доступні всім громадянам і компаніям. Передбачається, що аукціони на придбання іноземної валюти будуть двох типів — звичайний і екстрений, для ситуацій, коли обмінний курс буде сильно коливатися. Обидва аукціони проводяться по одному і тому ж принципу, але для екстрених буде використовуватися перша запропонована учасниками аукціону ставка.

Раніше про нову систему обміну валюти вже було відомо. Президент країни Ніколас Мадуро оголосив про неї ще в березні. За його словами, вона покликана стабілізувати валютний ринок Венесуели.