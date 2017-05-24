"Занижені стандарти життя": суд відкрив провадження у справі про споживчий кошик

11:00, 24 травня 2017
Фінанси
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Позивач наполягає, що рішення Кабміну про затвердження нового споживчого кошика приймалося формально, негласно, і без будь-якого наукового обґрунтування.

Суд розгляне позов про зміст

Окружний адміністративний суд Києва прийняв до розгляду позов керівника проекту "Відкритий Суд" Станіслава Батрина до Кабінету Міністрів України про визнання незаконною постанови Кабміну №780 від 11.10.2016 "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення", пише ZN.UA.

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Як повідомляється на сайті проекту "Відкритий суд", в даній постанові уряд вперше за останні 15 років переглянув складові так званого споживчого кошика українця, встановивши достатні, на його думку, стандарти людського життя.

Позивач, в свою чергу, наполягає, що споживчий кошик – це просте дублювання аналога, який був затверджений урядом ще в 2000 році, а саме рішення приймалося урядом формально, негласно, і без будь-якого наукового обґрунтування, що є порушенням Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" та ст. 48 Конституції України.

"Встановлюючи необгрунтовані і занижені стандарти життя, уряд і парламент фактично зняли з себе відповідальність за дотримання конституційного принципу в частині забезпечення права на достатній життєвий рівень людини в Україні. Внаслідок затвердження такого вмісту споживчого кошика був встановлений прожитковий мінімум для працездатної людини на рівні 1544 грн на 2017 рік. Іншими словами, уряд легалізує ілюзію, що саме 1544 грн – еквівалент достатнього життєвого рівня в Україні", – йдеться в повідомленні "Відкритого суду".

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року Кабінет міністрів переглянув склад наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг для основних соціальних і демографічних груп населення, на основі яких визначається величина прожиткового мінімуму.

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Теги: #прожитковий мінімум#споживчий кошик