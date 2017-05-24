"Занижені стандарти життя": суд відкрив провадження у справі про споживчий кошик

Окружний адміністративний суд Києва прийняв до розгляду позов керівника проекту "Відкритий Суд" Станіслава Батрина до Кабінету Міністрів України про визнання незаконною постанови Кабміну №780 від 11.10.2016 "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення", пише ZN.UA.

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Як повідомляється на сайті проекту "Відкритий суд", в даній постанові уряд вперше за останні 15 років переглянув складові так званого споживчого кошика українця, встановивши достатні, на його думку, стандарти людського життя.

Позивач, в свою чергу, наполягає, що споживчий кошик – це просте дублювання аналога, який був затверджений урядом ще в 2000 році, а саме рішення приймалося урядом формально, негласно, і без будь-якого наукового обґрунтування, що є порушенням Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" та ст. 48 Конституції України.

"Встановлюючи необгрунтовані і занижені стандарти життя, уряд і парламент фактично зняли з себе відповідальність за дотримання конституційного принципу в частині забезпечення права на достатній життєвий рівень людини в Україні. Внаслідок затвердження такого вмісту споживчого кошика був встановлений прожитковий мінімум для працездатної людини на рівні 1544 грн на 2017 рік. Іншими словами, уряд легалізує ілюзію, що саме 1544 грн – еквівалент достатнього життєвого рівня в Україні", – йдеться в повідомленні "Відкритого суду".

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року Кабінет міністрів переглянув склад наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг для основних соціальних і демографічних груп населення, на основі яких визначається величина прожиткового мінімуму.