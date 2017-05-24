"Ні, не було, слава тобі Господи": Шлапак заявив, що Порошенко не пропонував йому замінити Гонтареву

Президент України Петро Порошенко не пропонував голові правління націоналізованого «ПриватБанку» і в минулому міністру фінансів Олександру Шлапаку обійняти посаду голови Національного банку України.

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«Ні, не було, слава тобі Господи», - сказав Шлапак, відповідаючи на питання УНІАН про можливі переговори з главою держави щодо посади голови НБУ.

«Сподіваюся, що й не буде», - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева, яка подала президенту Порошенку прохання про відставку з 10 травня, пішла у тривалу відпустку. З 11 травня до призначення нового голови НБУ керувати регулятором буде перший заступник голови Яків Смолій.

Глава держави, який згідно з Конституцією України має подати на розгляд Верховної Ради наступника, на своїй прес-конференції 14 травня заявив, що розглядає кілька кандидатур.

Ринок обговорює півтора десятка кандидатів на посаду голови НБУ, серед яких голова правління «Райффайзен Банку Аваль» Володимир Лавренчук, голова ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек, голова правління націоналізованого «ПриватБанку» і в минулому міністр фінансів Олександр Шлапак, банкір і в минулому двічі голова НБУ Сергій Тігіпко, голова Ради НБУ і в минулому міністр економіки Богдан Данилишин, керівник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтин Ворушилін.