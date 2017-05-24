Компанія CАМГАЗ вдвічі збільшила обсяги виробництва

З початку цього року виготовлено і відвантажено 113 655 лічильників газу САМГАЗ. Для виконання зобов'язань завод створив 12 додаткових робочих місць, придбав, доопрацював та модернізував 5 одиниць складного виробничого обладнання, що дозволило збільшити виробничі потужності вдвічі. Тепер щомісячно компанія відвантажує понад 40 000 шт. лічильників газу САМГАЗ, та пропонує 216 модифікацій приладу обліку газу. Для виготовлення лічильників газу підприємство використовує продукцію та послуги 35 вітчизняних виробників і 14 – іноземних.

За даними Нафтогазу України, станом на 1 березня 2016 року в Україні газифіковано 13 млн квартир і приватних будинків. З них лічильниками газу обладнані 9,5 млн домогосподарств, або 72,6% побутових споживачів. Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов’язані забезпечити встановлення лічильників газу для населення, що мешкає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується, зокрема, лише для приготування їжі – до 1 січня 2018 року.

Програму НАК «Нафтогаз-Україна» з безкоштовного встановлення лічильників газу для споживачів реалізовують такі газові господарства: ПАТ Вінницягаз, ПАТ Волиньгаз, ПАТ Дніпрогаз, ПАТ Дніпропетровськгаз, ПАТ Житомиргаз, ПАТ Закарпатгаз, ПАТ Івано-Франківськгаз, ПАТ Львівгаз, ПАТ Миколаївгаз, ПАТ Сумигаз, ПАТ Харківгаз, ПАТ Чернівцігаз, ПАТ Запоріжгаз, ПАТ Чернігівгаз, ПАТ Рівнегаз, ПАТ Київоблгаз.

Близько третини виготовлених лічильників газу САМГАЗ надходить у вільний продаж. Про деталі отримання лічильників газу можна довідатись на сайті http://www.samgas.com.ua та за телефоном: +38 0362 622 543