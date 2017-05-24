"Зелений" продовжує дешевшати: гривня зміцнилася до 26,28 за долар

У середу, 24 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,26/26,28 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 29,2960 /29,3158 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 26,2684 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 236 угод на суму 111,9 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 23 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,28/26,30 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходяться на рівні 29,4648/29,4846 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 грн/рубль.