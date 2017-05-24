Гройсман про пенсійну реформу: зробимо все можливе для прийняття закону

Кабінет міністрів України зробить все можливе для ухвалення пенсійної реформи, яка дозволить забезпечити справедливий розмір пенсій в країні.

Читайте такожУ Мінсоцполітики розповіли, як зростатимуть пенсії після реформи

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

«Ми зробимо все можливе, все від себе залежне для ухвалення пенсійної реформи», - сказав він.

За словами Гройсмана, заяви політиків про завищені критерії необхідного стажу для виходу на пенсію в рамках пенсійної реформи є популізмом.

«Як можна говорити про те, що достатньо 15 років стажу для виходу на пенсію. 15 років стажу - це пограбувати тих людей, які все життя працювали та сплачували внески. Ми маємо ухвалити реформу, відкрито дивитися людям в очі, дати людям гроші, змінити пенсійну систему, зробити пенсійний фонд бездефіцитним, почати думати не над тим, як латати дірки, а як підвищувати пенсії. 25% людей не платять внески у Пенсійний фонд, а потім приходять і кажуть: дайте мені пенсію. А за чий рахунок вони отримують пенсію? За рахунок людини, яка працює сьогодні. Так не можна, потрібно робити справедливу систему», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив законопроект про пенсійну реформу й направив його на розгляд Національної ради реформ при президенті України.

Уряд України в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців на суму від 200 до 1000 грн, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

Пенсійна реформа не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі не менш як 15 років – у 65 років. Водночас, люди з відсутнім страховим стажем зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги визначатиметься, виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Всі нормативи мінімального страхового стажу будуть збільшуватися на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. При цьому урядовий варіант реформи передбачає можливість купівлі до 5 років страхового стажу. Якби докуповувати страховий стаж за цими правилами можна було зараз, за перший рік треба було б сплатити 16 896 грн.

Також реформа скасовує призначення пенсій держслужбовцям за вислугу років та запроваджує єдину формулу розрахунку розміру пенсій, яка прив'язує його до обсягу внесків у Пенсійний фонд упродовж життя.