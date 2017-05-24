Кабмін заборонив "Ощадбанку" застосовувати до "Нафтогазу" штрафні санкції

Кабінет міністрів України розпорядився розірвати договір застави майнових прав між "Ощадбанком" і "Нафтогазом" на 17,5 мільярда гривень, а також заборонив держбанку застосовувати до "Нафтогазу" штрафні санкції за невиконання фінансових зобов'язань.

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Відповідне розпорядження було прийнято на засіданні уряду в середу.

"Перша позиція - це внесення змін до умов кредитних договорів у зв'язку із зміною типового кредитного договору. Друга позиція - розірвання договору застави майнових прав між "Ощадбанком" і "Нафтогазом" на загальну суму 17,5 мільярда гривень. І третя - реалізація даного розпорядження не дозволить застосовувати штрафні санкції і позитивно позначиться на показниках фінансово-господарської діяльності компанії", - сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи розпорядження.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня минулого року Кабінет міністрів України дозволив державному банку "Ощадбанк" продовжити на рік термін обігу і погашення облігацій серії А, В, С національного енергохолдингу "Нафтогаз України" на загальну суму 4,8 мільярда гривень.