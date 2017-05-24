Кабмін заборонив "Ощадбанку" застосовувати до "Нафтогазу" штрафні санкції
Уряд розпорядився розірвати договір застави майна між "Ощадбанком" та "Нафтогазом" на 17,5 мільярда гривень.
Кабінет міністрів України розпорядився розірвати договір застави майнових прав між "Ощадбанком" і "Нафтогазом" на 17,5 мільярда гривень, а також заборонив держбанку застосовувати до "Нафтогазу" штрафні санкції за невиконання фінансових зобов'язань.
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Відповідне розпорядження було прийнято на засіданні уряду в середу.
"Перша позиція - це внесення змін до умов кредитних договорів у зв'язку із зміною типового кредитного договору. Друга позиція - розірвання договору застави майнових прав між "Ощадбанком" і "Нафтогазом" на загальну суму 17,5 мільярда гривень. І третя - реалізація даного розпорядження не дозволить застосовувати штрафні санкції і позитивно позначиться на показниках фінансово-господарської діяльності компанії", - сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи розпорядження.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня минулого року Кабінет міністрів України дозволив державному банку "Ощадбанк" продовжити на рік термін обігу і погашення облігацій серії А, В, С національного енергохолдингу "Нафтогаз України" на загальну суму 4,8 мільярда гривень.