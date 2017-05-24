Вкладникам "Діамантбанку" почали виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сьогодні, 24 травня, розпочав виплати вкладникам неплатоспроможного "Діамантбанку".

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Як повідомила прес-служба Фонду, виплати проводяться за депозитами, термін дії яких закінчився до 23 квітня 2017 року включно, а також поточними та картковими рахунками. Вкладники можуть отримати відшкодування в підрозділах банків "Ощадбанк", "Правекс-банк", "Альфа-Банк", "Кредо-банк", "Укргазбанк", "ПУМБ", "ТАСкомбанк", "Південний".

Фонд нагадав, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Діамантбанк" (м. Київ) на підставі рішення Національного банку про визнання банку неплатоспроможним.

"Діамантбанк" працював на ринку України з 1993 року і на початок року займав 24-е місце за обсягом активів серед 93 працюючих банків.

За інформацією НБУ, на 24 квітня ключовими власниками "Діамантбанку" були Давид Жванія, Ігор Керезь, Андрій Щукін та В'ячеслав Циганенко.