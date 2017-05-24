Вкладникам "Діамантбанку" почали виплати

17:06, 24 травня 2017
Фінанси
351

Вкладники можуть отримати відшкодування в "Ощадбанку", "Правекс-банку", "Альфа-Банку", "Кредо-банку", "Укргазбанку", "Пумбі", "ТАСкомбанку" та "Південному".

diamantbank.ua

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сьогодні, 24 травня, розпочав виплати вкладникам неплатоспроможного "Діамантбанку".

Читайте такожФонд гарантування почав ліквідацію "Фінбанк"

Як повідомила прес-служба Фонду, виплати проводяться за депозитами, термін дії яких закінчився до 23 квітня 2017 року включно, а також поточними та картковими рахунками. Вкладники можуть отримати відшкодування в підрозділах банків "Ощадбанк", "Правекс-банк", "Альфа-Банк", "Кредо-банк", "Укргазбанк", "ПУМБ", "ТАСкомбанк", "Південний".

Фонд нагадав, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Діамантбанк" (м. Київ) на підставі рішення Національного банку про визнання банку неплатоспроможним.

"Діамантбанк" працював на ринку України з 1993 року і на початок року займав 24-е місце за обсягом активів серед 93 працюючих банків.

За інформацією НБУ, на 24 квітня ключовими власниками "Діамантбанку" були Давид Жванія, Ігор Керезь, Андрій Щукін та В'ячеслав Циганенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #виплати#Діамантбанк