Держава з 2008 року вклала в держбанки $15 мільярдів - експерт

Держава, починаючи з 2008 року, вклала в державні банки близько 15 мільярдів доларів. Про це в ході прес-конференції заявив президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала.

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"У державних банках розчинилися приблизно 15 мільярдів доларів з 2008 року за рахунок націоналізації, рекапіталізації банків. Крім того, рекапіталізація відбувається через ОВДП, за якими Мінфін протягом 10 років платить купон", - сказав він.

За його словами, за рахунок цих коштів держава отримала частку в держбанках, при цьому продати її можна лише за суму, яка на 90% менше.

"Що стосується приватних банків, там було втрачено аналогічну кількість коштів - десятки мільярдів доларів, які були за останні 10 років списані в цьому секторі", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, частка державних банків після націоналізації найбільшого банку країни "Приватбанку" становить 52% за обсягом активів.

Міністерство фінансів України очікує затвердження Кабінетом міністрів оновленої стратегії державних банків через два-три місяці.

Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма найбільшими за активами банками: "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк" і "Укргазбанк".