Юрист пояснив, що заважає виконувати рішення судів про повернення банків на ринок

Національний банк повинен створити нормативну базу для відновлення роботи раніше виведених з ринку банків згідно з рішеннями судів або, при необхідності, подати в парламент проект закону, в якому узгодити всі проблемні питання.

Про це пише у своїй колонці на сайті "Бізнес" спеціаліст з банківського права Олександр Ярецький, коментуючи процес "очищення" банківського ринку України і наступних судових спорів банків і НБУ.

Він зазначає, що в останні два роки банки виводилися з різних причин - деякі були реально неплатоспроможними, але при цьому не всі з них виводилися з ринку своєчасно, як, наприклад, "Платинум"; деякі банки виводили за порушення фінансового моніторингу, помилково названі відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом. Ще частина банків, відзначає Ярецький, була визнана неплатоспроможними і виведена з ринку через непрозорість, на думку регулятора, структури власності, хоча в такій ситуації акції банку можна було передати під зовнішнє управління, поки регулятор і акціонери не розберуться з цією проблемою.

Юрист зазначає, що є судові справи, які наказують НБУ повернути ліцензію та забезпечити повернення банку на ринок, і вже є банки, які готові повернутися на ринок і мають для цього всі можливості.

"Питання в тому, яке рішення суду стане останнім. Адже спочатку банк проходить суд першої інстанції, потім апеляційний, потім касаційний, і в останню чергу - Верховний суд. Причому, Верховний суд розглядає лише ті справи, по відношенню до яких суди різних інстанцій застосовували по-різному норми законодавства. За законом, рішення суду набирає чинності після проходження другої, апеляційної інстанції, і є обов'язковим до виконання", - зазначає він.

При цьому Ярецький підкреслює, що серед 11-ти банківських справ, що вступили в силу після апеляції, частина може бути розглянута і у Верховному суді.

"Але до тих пір, поки їх справи не розглянуто в касаційному суді або у Верховному суді, Нацбанк зобов'язаний виконати судове рішення. Тобто, дозволити банкам почати працювати. Нацбанк нарікає на те, що йому заважає щось виконати рішення судів. Але НБУ – це регулятор. Він може створити нормативну базу для відновлення роботи банків, раніше виведених з ринку. Або, при необхідності, подати проект закону до парламенту, і в цьому документі узгодити всі питання", - йдеться в матеріалі.

На думку юриста, не може бути в правовій державі такого, що суд прийняв рішення, яке не виконується, тому що «його неможливо виконати».

"Якщо є процедурні складності по поверненню банку на ринок, то НБУ повинен впритул зайнятися цим питанням, і в підсумку забезпечити законну процедуру повернення банку на ринок", - відзначає Ярецький.

Він нагадує, що 30 травня Верховний суд розгляне справу «Укрінбанку», яка буде мати вплив на ринок.

"У випадку з «Укрінбанком» НБУ виявив незрозумілу поспішність, не давши акціонерам закрити угоду з потенційним інвестором, і визнавши неплатоспроможним банк, який працював і міг продовжувати працювати. Якщо акціонер заявив, що протягом декількох днів вирішить питання з капіталом, то можна було і надати йому цей час. Розумний регулятор, зацікавлений, в першу чергу, у порятунку банків, міг би дати акціонерам необхідний час. Тим більше, що нам відомі факти, коли НБУ протягом багатьох місяців тягнув з визнанням неплатоспроможними відверто проблемних банків. Нацбанк відповідає за стабільність банківської системи, довіру до неї, він повинен рятувати банки, а не знищувати їх", - зазначає юрист.