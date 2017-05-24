Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 25 травня наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2626,6118 (24 травня – 2630,4507)

100 EUR – 2939,9666 (24 травня – 2950,0505)

10 RUR – 4,6675 (24 травня – 4,6511)

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Як повідомляв УНІАН, 24 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,25/26,27 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,4648/29,4846 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2661 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 482 угоди на суму 294,80 мільйона доларів.