США готують фінансові санкції проти Сирії, Ірану та Північної Кореї
09:31, 25 травня 2017Фінанси
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Керівник Мінфіну США зазначив, що відомство докладе всіх зусиль, щоб ввести додаткові санкції проти Ірану, Сирії та Північної Кореї для захисту американських життів.
США готують фінансові санкції проти Сирії, Ірану і Північної Кореї / strana.in.ua
Фінансове відомство США розробляє розширені санкції проти КНДР, Ірану та Сирії, повідомляє Росбалт з посиланням на заяву керівника Мінфіну Стівена Мнучіна.
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"Ми будемо використовувати все, що є в наших силах, щоб ввести додаткові санкції проти Ірану, Сирії та Північної Кореї для захисту американських життів", - сказав міністр.
Він зазначив, що Мінфін вивчає ліцензії, які потрібні компаніям Boeing та Airbus для того, щоб почати продавати авіалайнери Ірану.
Нові обмеження в економічній сфері потрібні для завдання тиску на режими трьох країн, пояснив голова Мінфіну на слуханнях в Конгресі, повідомляє Reuters.
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