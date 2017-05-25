"Єврогазбанк" за два роки до банкрутства вивів 3,3 мільярда – Фонд гарантування

"Єврогазбанк" сформував майже 92% кредитного портфеля юридичних осіб за принципом фінансової піраміди, в результаті чого за 2 роки до банкрутства – 2012-2014 роки - з банку було виведено 3,3 мільярда гривень шляхом кредитування пов'язаних з менеджментом структур.

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Як повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, кредитний портфель банку становив 82,4% в структурі його активів, при цьому незалежні оцінювачі оцінили вартість портфеля в 1,6 мільярда гривень, що в 2,2 рази нижче його вартості за бухгалтерськими документами.

За інформацією фонду, нові кредити видавалися для сплати відсотків за раніше отриманими позиками, зобов'язання пов'язаних структур перестали обслуговуватися відразу після введення в банк тимчасової адміністрації.

Крім того, фонд встановив, що протягом року до введення тимчасової адміністрації керівництво банку замінило високоліквідне забезпечення вартістю 0,5 мільярда гривень на малоліквідне, а забезпечення на 40 мільйонів гривень було виведено без жодної заміни.

Фонд зазначив, що подав 63 заяви в правоохоронні органи про вчинення кримінальних злочинів посадовими і пов'язаними особами банку на загальну суму 3,38 мільярда гривень, а також направив у суд 59 позовів про стягнення заборгованості за кредитами на 5,11 мільярда гривень. Результатом розгляду цих справ стало відкриття виконавчих проваджень на 3,85 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав ліквідацію "Єврогазбанку" 18 листопада 2015 року. До цього з 17 липня в банку працювала тимчасова адміністрація.

"Європейський газовий банк" ("Єврогазбанк", Київ) працює на ринку України з 2006 року і входив до групи середніх банків за обсягом активів.

Основним власником банку був бізнесмен Олексій Івченко, який очолював правління НАК "Нафтогаз України" в 2005-2006 роках, і члени його сім'ї.