Кредити для економіки подешевшають: НБУ знизив облікову ставку до 12,5%

Національний банк України продовжив пом'якшення монетарної політики, як і місяцем раніше, і ухвалив рішення знизити облікову ставку на 0,5 п. п. до 12,5% річних.

Читайте такожНацбанк готовий пом'якшити обмеження з відкриття коррахунків

Як зазначається в повідомленні НБУ, споживча інфляція в квітні сповільнилась до 12,2% у річному вираженні, опинившись нижче траєкторії прогнозу регулятора.

«Пом'якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей щодо інфляції в 2017-2018 роках й одночасно спрямовано на підтримку економічного зростання», - зазначив НБУ.

Показник інфляції, за прогнозами НБУ, становитиме 9,1% за підсумками поточного року, 6% – 2018 і 5% – 2019 року.

Як зазначив виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій у ході брифінгу, цього року Нацбанк може продовжити пом'якшення монетарної політики у разі стійкого зниження ризиків.

«Очікується, що в цілому за результатами 2017 року, на початку якого облікова ставка перебувала на рівні 14% річних, масштаб її зниження буде набагато менше порівняно з минулим роком, протягом якого ставка знизилася на 8 п. п.», - сказав він.

За словами Смолія, пом'якшення монетарної політики може проводитися як шляхом зниження облікової ставки, так і шляхом послаблення адміністративних обмежень на валютному ринку.

Також він повідомив, що наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 6 липня.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк із 14 квітня знизив облікову ставку до 13% річних, після того, як три попередніх місяці поспіль зберігав її на рівні 14% річних.

Інфляція в Україні в квітні 2017 року порівняно з квітнем 2016 року сповільнилася до 12,2%, порівняно з березнем – до 0,9%. З початку року споживчі ціни в Україні зросли на 4,9%.

Максимальне історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.