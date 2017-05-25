Нацбанк відзначає прискорення зростання цін у травні

Інфляція в травні в річному вимірі прискорилася у відповідності з квітневими прогнозами, говориться в повідомленні Національного банку України з посиланням на попередні оцінки регулятора.

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Як зазначив НБУ, прискорення інфляції зумовлено подорожчанням сирих продуктів і підвищенням тарифів на адміністративно-регульовані послуги.

Конкретні оцінки показника травневої інфляції регулятор не наводить.

Також у своїх матеріалах НБУ нагадав, що ВВП України у першому кварталі поточного року зріс на 2,4% у річному вимірі, що близько до прогнозів регулятора.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк продовжив пом'якшення монетарної політики, як і місяцем раніше, і прийняв рішення з 26 травня знизити облікову ставку до 12,5% річних.

Показник інфляції, за прогнозами НБУ, становитиме 9,1% за підсумками поточного і 6% – за підсумками 2018 року.

Інфляція в Україні у квітні 2017 року порівняно з квітнем 2016 року сповільнилася до 12,2%, порівняно з березнем – до 0,9%. З початку року споживчі ціни в Україні зросли на 4,9%.