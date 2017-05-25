Нацбанк анонсував пом'якшення ряду обмежень на валютному ринку

Національний банк України планує пом'якшити низку адміністративних обмежень на валютному ринку, повідомив виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій на брифінгу.

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За його словами, зокрема, регулятор має намір збільшити строк експортно-імпортних розрахунків зі 120 до 180 днів, дозволити повернення інвестицій іноземним інвесторам, а також дозволити покупку валюти незалежно від наявності власних валютних коштів на рахунках.

Також Смолій повідомив, що Нацбанк скасує заборону на купівлю та перерахування валюти з метою повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями продажу цінних паперів українських емітентів.

«Одночасно для запобігання відтоку капіталу за тіньовими схемами ми будемо відстежувати, щоб ці операції відповідали визначеному переліку умов», - зазначив він.

Смолій наголосив, що пом'якшення цих обмежень поліпшить інвестиційний клімат в Україні, але при цьому не чинитиме дестабілізуючий вплив на валютний ринок.

Як повідомляв УНІАН, у рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планує поступово пом'якшити адміністративні обмеження на ринку бізнесу, банків та фізичних осіб.