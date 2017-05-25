Місія МВФ завершує роботу в Києві цього тижня

Місія Міжнародного валютного фонду, яка працювала в Києві з 16 травня, завершує роботу на цьому тижні, повідомив сьогодні журналістам виконуючий обов'язки голови Національного банку України Яків Смолій.

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"Місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні на цьому тижні", - сказав він.

Смолій нагадав, що місія працює з українською владою за чотирма ключовими напрямками: пенсійна, земельна і антикорупційна реформа, а також стратегія державних банків.

Він нагадав, що поточного року Україна очікує отримання за програмою МВФ 4,5 мільярда доларів, наступного року - понад 3 мільярда доларів.