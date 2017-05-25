В НБУ кажуть, що підвищення пенсій не матиме істотного впливу на ціни

Анонсоване Кабінетом міністрів України підвищення пенсій з 1 жовтня не матиме істотного впливу на показники інфляції, повідомив журналістам виконуючий обов'язки голови Національного банку України Яків Смолій.

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«У наших інфляційних прогнозах передбачалося підвищення пенсій з грудня. Перенесення цього терміну на початок жовтня суттєво не вплине на прогнози Національного банку», - сказав він.

Водночас, у матеріалах брифінгу НБУ зазначив, що різке підвищення пенсійних виплат у короткостроковій перспективі може призвести до зростання споживчого попиту, що може змусити Національний банк відкоригувати свою політику для згладжування інфляційного тиску.

Нацбанк назвав відхилення від проведення виваженої фіскальної політики, у тому числі більш суттєве підвищення соціальних стандартів і заробітних плат, ніж погоджено з цілями щодо інфляції, основним ризиком для досягнення цільових показників щодо інфляції в 2017-2018 роках.

При цьому регулятор зазначив, що проведення пенсійної реформи є необхідним кроком для забезпечення стабільності державних фінансів та цінової стабільності в довгостроковій перспективі.

Також Нацбанк назвав важливим фактором проведення структурних реформ, необхідних для забезпечення макрофінансової стабільності, насамперед передбачених програмою з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України продовжив пом'якшення монетарної політики, як і місяцем раніше, й ухвалив рішення з 26 травня знизити облікову ставку до 12,5% річних.

Регулятор вважає досяжною ціль щодо інфляції на кінець 2017 року в межах 8% плюс-мінус 2 п. п. і на 2018 рік – на рівні 6% плюс-мінус 2 п. п.

Незмінними залишилися й прогнози НБУ щодо інфляції, згідно з якими цей показник становитиме 9,1% за підсумками 2017 року і 6% – за підсумками 2018 року.

Кабінет міністрів України затвердив законопроект про пенсійну реформу й направив його на розгляд Національної ради реформ при президенті України. У рамках реформи уряд планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців на суму від 200 до 1000 грн.