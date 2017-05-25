Нацбанк поки не отримав конфісковані "кошти Януковича"

Національний банк України поки не отримав конфісковані кошти екс-президента Віктора Януковича та його оточення, але чекає їх отримання найближчим часом, повідомив журналістам заступник голова НБУ Олег Чурій.

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"На сьогодні ми ще не отримали так звані засоби Януковича. Вони сьогодні знаходяться на рахунку Держказначейства в "Ощадбанку". Ми очікуємо отримання цих грошей найближчим часом", - сказав Чурій.

За його словами, цим питанням зараз займаються Міністерство фінансів і Держказначейство.

"Але ми вважаємо, що ці кошти безумовно повинні надійти на рахунки казначейства Національного банку і бути зараховані в міжнародні резерви", - додав Чурий.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов і генеральний прокурор Юрій Луценко заявили про вступ в законну силу рішення суду про зарахування до держбюджету 1,5 мільярда доларів, заарештованих на рахунках Януковича та його оточення.

Згодом, 3 травня, прес-служба президента України Петра Порошенка повідомила, що конфісковані кошти в розмірі 1,1 мільярда доларів зараховані на рахунки Державної казначейської служби.

Служба фінансового моніторингу України виявила 42 компанії-нерезидента, близькі до екс-президенту Віктору Януковичу, і заблокувала на рахунках 19 таких компаній 1,5 мільярда доларів в червні 2014 року.