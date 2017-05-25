Міжнародні резерви України зросли до $17,6 мільярда

Міжнародні резерви України на сьогодні становлять 17,6 млрд дол., повідомив журналістам заступник голови Національного банку Олег Чурій.

Читайте такожМісія МВФ завершує роботу в Києві цього тижня

«Міжнародні резерви у нас активно зростають, в основному за рахунок купівлі іноземної валюти. На сьогодні вони становлять 17,6 млрд дол.», - сказав Чурій.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 травня 2017 року становили 17,175 млрд дол. США, що на 2,052 млрд. дол., або 13,57%, більше за показник на 1 квітня.

За прогнозами НБУ, рівень міжнародних резервів становитиме 21,1 млрд дол. на кінець 2017 року і 26,2 млрд дол. на кінець 2018 року, при цьому визначальним фактором для прогнозу залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і отримання пов'язаного з програмою МВФ фінансування.