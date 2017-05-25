НБУ має питання до 11 банків щодо докапіталізації

Національний банк України має питання до 11 з 34 банків, яким необхідна докапіталізація до 200 млн грн до 11 липня 2017 року, повідомила сьогодні журналістам заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

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«До 11 у нас є питання щодо джерел (походження коштів – УНІАН). Ми будемо принциповими до кінця, тому що не можна формувати капітал не «живими» грошима, а якимись циклічними угодами», - пояснила вона.

Рожкова повідомила, що у зв'язку з цим регулятор направив перевірки у деякі банки, оскільки вони нібито вже завели гроші на докапіталізацію, але Нацбанк не готовий підтвердити цей факт за документами.

«Ми дуже детально дивимося це питання. Разом з тим, ми хочемо у червні зібрати власників цих банків і показати, які опції їм відкриває 6010 (ухвалений у березні закон «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків» - УНІАН)», - додала вона.

Рожкова зазначила, що цей закон дає банкам переваги на фінансовому ринку, дозволяючи їм залишитися фінансовими компаніями і гідно конкурувати з вже існуючими фінкомпаніями.

Національний банк 15 травня оприлюднив дані фінансової звітності банків на 1 квітня, згідно з якою в Україні на цю дату налічувалося 36 банків, яким необхідно збільшити статутний капітал до 200 млн грн до 11 липня 2017 року.

Згодом 2 банки - «Конкорд» і «Кристалбанк» - повідомили, що на даний момент вже завершили процедуру докапіталізації до 200 млн грн.

18 травня виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій заявив, що кількість банків, що потребують докапіталізації до 200 млн грн, скоротилася до 34, при цьому практично всі фінустанови перебувають у процесі докапіталізації, у зв'язку з чим регулятор не очікує масових банкрутств банків.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк зобов'язав банки збільшити статутний капітал до 200 млн грн – до 11 липня 2017 року, до 300 млн грн – до 11 липня 2018 року, до 400 млн грн – до 11 липня 2019 року, до 450 млн грн – до 11 липня 2020 року, до 500 млн грн – до 11 липня 2024 року.

Верховна Рада України 23 березня ухвалила, а президент Петро Порошенко 26 квітня підписав закон «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків», який зокрема дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації юридичної особи, щоб продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі, виконавши зобов'язання перед вкладниками.