Конфіскований "мільярд Януковича" вже в бюджеті - ГПУ показала документ

Генеральна прокуратура показала документ, який свідчить про те, що конфісковані в оточення екс-президента Віктора Януковича 1,1 мільярда доларів вже зараховані до держбюджету.

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Про це йдеться у відповіді Державної казначейської служби на запит Генпрокуратури, який є в розпорядженні "Української правди".

"Згідно з випискою банку, отриманою казначейством 3 травня, 28 квітня в держбюджет на рахунок в "Ощадбанку" було зараховано 1 117 273 660 доларів на виконання вироку Краматорського суду Донецької області від 28 березня у справі №234/4135/17", - зазначає казначейська служба.

Крім того, повідомляють там, на рахунок, відкритий у національній валюті під кодом "Конфісковані кошти за рішенням суду за вчинення корупційного правопорушення", 28 квітня 2017 року надійшли 1 093 854 гривні.

Також наголошується, що на казначейському рахунку станом на 27 лютого 2014 року знаходилося 108 134 гривні, а станом на 22 травня 2017 року там вже було 46 258 986 287 грн.

Нагадаємо, сьогодні заступник голови НБУ Олег Чурій повідомив журналістам, що Національний банк України поки не отримав конфісковані кошти екс-президента Віктора Януковича і його оточення, але очікує їх отримання найближчим часом

За його словами, цим питанням зараз займаються Міністерство фінансів і Держказначейство.

"Але ми вважаємо, що ці кошти безумовно повинні надійти на рахунки казначейства Національного банку і бути зараховані в міжнародні резерви", - додав Чурій.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов і генеральний прокурор Юрій Луценко заявили про набуття чинності рішення суду про зарахування до держбюджету 1,5 мільярда доларів, заарештованих на рахунках Януковича і його оточення.

Згодом, 3 травня, прес-служба президента України Петра Порошенка повідомила, що конфісковані кошти в розмірі 1,1 мільярда доларів зараховані на рахунки Державної казначейської служби.