Доля російських банків в Україні: НБУ отримав запити про погодження покупки "Сбербанку" та "Промінвестбанку"

Національний банк України отримав пакети документів про придбання істотної участі та проводить їх перевірку щодо двох найбільших дочірніх структур російських державних банків – «Сбербанку» та «Промінвестбанку», повідомила сьогодні журналістам заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

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«Поки до нас офіційно надійшли документи щодо «Сбербанку» та «Промінвестбанку». Щодо «ВТБ» офіційно до нас документи не надходили», – сказала вона.

Рожкова зазначила, що регулятор перевіряє отримані документи: «Ми поки працюємо. Там величезний пакет документів».

Вона пояснила, що перевірка НБУ передбачає кілька етапів, у тому числі запити до регуляторів країн проживання заявників. «Ми працюємо, і будемо готові, але я не можу сказати, коли точно», – сказала Рожкова.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом ввів у дію санкції стосовно українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», терміном на 1 рік. Санкції забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації і продажу фінустанов.

27 березня російський «Сбербанк» оголосив про укладення договору про продаж 100% акцій дочірнього українського банку консорціуму інвесторів. Згодом Нацбанк повідомив про отримання пакетів документів для погодження придбання участі в капіталі від громадянина Великої Британії та Російської Федерації Григорія Гусельникова – у розмірі 22,5%, від громадянина Великої Британії і РФ Саїда Гуцерієва – у розмірі 77,5%.

Щодо «Промінвестбанку», дочірнього банку російського державного «Внєшекономбанку», ЗМІ повідомляли про наміри громадян України – народного депутата Максима Микитася та засновника девелоперської компанії MosCityGroup Павла Фукса – придбати по 25% акцій фінустанови.

12 травня Національний банк повідомив, що в квітні отримав пакет документів двох громадян України для погодження придбання істотної участі в капіталі «Промінвестбанку», однак не став називати імен потенційних інвесторів.

19 травня «Внєшекономбанк» повідомив, що на придбання його дочірньої структури в Україні претендує група DCH Олександра Ярославського, яка планує подати відповідний пакет документів до НБУ найближчим часом.