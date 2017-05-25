Гривня закрила міжбанк на рівні 26,31 за долар

У четвер, 25 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,29/26,31 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,4648/29,4846 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,2767 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 442 угоди на суму 222,32 млн дол.