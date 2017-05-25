Нацбанк пом'якшив валютні обмеження
Зокрема, з 12 червня іноземні інвестори зможуть повертати вкладені в Україні кошти, отримавши можливість купувати і переказувати валюту для цих цілей.
Національний банк України оприлюднив рішення про пом'якшення низки обмежень на валютному ринку, яке анонсував виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій сьогодні, 25 травня.
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Як повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №41, з 26 травня максимальний строк розрахунків за операціями експорту/імпорту товарів, який тимчасово був обмежений до 120 днів, тепер становить 180 днів.
Крім цього, з 12 червня іноземні інвестори зможуть повертати вкладені в Україні кошти, отримавши можливість купувати і переказувати валюту для цих цілей.
Також з 12 червня бізнес зможе достроково погашати зовнішні кредити та позики, якщо як забезпечення розрахунків за цими операціями використовувалися зобов'язання міжнародних фінансових організацій.
Крім того, Нацбанк дозволив банкам відкривати кореспондентські рахунки в іноземній валюті першої групи класифікатора у банках-нерезидентах країн, національна валюта яких віднесена НБУ до другої або третьої групи класифікатора.
Водночас, регулятор встановив вимогу щодо розкриття інформації про кінцевих власників нерезидентів-кредиторів у випадках, коли необхідна реєстрація кредитного договору або договору позики, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком.
Як повідомляв УНІАН, у рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планує поступово пом'якшити адміністративні обмеження на ринку бізнесу, банків та фізичних осіб.