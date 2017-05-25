Прокуратура повідомила про підозру екс-заступнику голови правління "Укргазбанку"

Прокуратура міста Києва сьогодні повідомила про підозру колишньому заступнику голови правління ВАТ АБ «Укргазбанк» за фактом службової недбалості , що спричинила збитки на суму понад 16 млн грн.

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Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

Екс-посадовець підозрюється у підписанні завідомо збиткового договору між банком та комерційною структурою, в результаті чого фінансова установа втратила право на заставне майно, що перебувало у неї в іпотеці, а саме, на земельні ділянки в центрі столиці.

Розмір завданих збитків, спричинених діями екс-посадовця, підтверджується висновками судово-економічних експертиз.

За результатами досудового слідства колишньому заступнику голови правління повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.