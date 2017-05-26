Долар і євро сьогодні подорожчають: Нацбанк опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 26 травня такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2627.6670 (25 травня – 2626.6118)

100 EUR – 2946.6658 (25 травня – 2939.9666)

10 RUR – 4.6864 (25 травня – 4.6675)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 25 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,29/26,31 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходяться на рівні 29,4648/29,4846 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 грн/рубль.