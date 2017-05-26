Суд скасував ліквідацію банку "Михайлівський" - НБУ готує апеляцію

Окружний адміністративний суд Києва 15 травня за позовом єдиного власника банку – компанії "Екосіпан" – скасував рішення Нацбанку про неплатоспроможність банку "Михайлівський", рішення Фонду гарантування вкладів фізосіб про введення в нього тимчасової адміністрації та рішення обох держорганів про ліквідацію банку.

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Про це повідомляє FinClub.

Суд констатував, що перерахування 1,507 млрд грн з рахунку ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр" на рахунки фізосіб хоч збільшило зобов'язання ФГВФО, але не було "операціями банку", оскільки банк "Михайлівський" не був стороною договорів позики, а лише виконував розпорядження клієнта.

Виходячи з цього, суд вирішив, що банк "Михайлівський" не здійснював операції, внаслідок яких його зобов'язання перед фізособами в межах гарантованої суми зросли за рахунок зменшення зобов'язань перед юридичними особами. А значить, причин для неплатоспроможності не було, вирішили в суді.

При цьому суд відмовився «зобов'язати НБУ вчинити всі необхідні дії щодо відновленню функціонування банку “Михайлівський» в якості банку».

Нацбанк готує апеляцію. "Національний банк не погоджується з рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва, який 15 травня 2017 року виніс постанову, частково задовольнивши позов ТОВ "Екосіпан" і скасувавши рішення НБУ про віднесення банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних та ліквідації цього банку, а також обидва рішення ФГВФО", – повідомили в Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про прийняте рішення щодо віднесення банку «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних через проведені банком сумнівні операції з депозитами фізичних осіб 23 травня 2016 року пізно ввечері.

Напередодні введення тимчасової адміністрації банк «Михайлівський» уклав договори факторингу з фінансовими компаніями «Фагор» і «Плеяда», згідно з якими поступився правами вимоги за своїми кредитами. Згодом Фонд гарантування визнав ці договори нікчемними, однак зазначені компанії намагаються відстоювати свої інтереси через суд.