"Було досягнуто хорошого прогресу": місія МВФ завершила роботу в Києві та підбила підсумки

Україна і Міжнародний валютний фонд узгодили ключові елементи структурних реформ для четвертого перегляду програми співпраці і виділення нашій країні чергового кредитного траншу, але необхідна їх подальше технічне доопрацювання для оформлення реформ у конкретні законопроекти, що відповідають цілям програми співпраці.

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Про це йдеться у заяві місії МВФ, яка 26 травня завершила роботу в Україні.

Вказані ключові моменти включають земельну та пенсійну реформи, а також приватизацію та заходи з боротьби із корупцією.

«Було досягнуто хорошого прогресу у взаєморозумінні з ключових елементів реформ, але подальша технічна робота необхідна у деяких сферах для трансформації реформ у законопроекти, які відповідають кінцевим цілям. Забезпечення підтримки парламентом цих законопроектів буде необхідним для завершення четвертого перегляду. МВФ у співпраці з іншими міжнародними партнерами буде тісно взаємодіяти з владою найближчими тижнями для просування вперед за програмою реформ», - сказав глава місії МВФ Рон ван Роден.

За його словами, в рамках роботи місії сторонам вдалося провести конструктивні переговори з важливих питань.

«Місія провела конструктивні переговори з владою про реформи, необхідні для підвищення продуктивності праці, залучення інвестицій і зміцнення системи державних фінансів. Як і передбачено програмою, дискусії фокусувалися на пенсійній та земельної реформі, а також на заходах для прискорення процесу приватизації та забезпечення конкретних результатів у боротьбі з корупцією», - зазначив ван Роден.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF загальним обсягом 17,5 млрд дол. для України. Національний банк отримав черговий кредитний транш МВФ у розмірі 1 млрд дол. 5 квітня, що разом з отриманим напередодні другим траншем макрофінансової допомоги Європейського Союзу дало змогу наростити міжнародні резерви до 17,6 млрд дол. - максимального рівня з 2014 року.

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Україна, швидше за все, отримає наступний транш кредиту від МВФ і пов'язане з ним фінансування зовнішніх донорів у другому півріччі 2017 року за умови прогресу у проведенні земельної та пенсійної реформ.