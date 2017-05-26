МВФ очікує зростання економіки України цього року більш як на 2%

Міжнародний валютний фонд очікує зростання економіки України в 2017 році більш як 2% ВВП.

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Про це йдеться у заяві місії МВФ, яка 26 травня завершила роботу в Україні.

«Українська економіка продовжує відновлюватися. Очікується, що зростання перевищить 2% в 2017 році», – сказав глава місії МВФ Рон ван Роден.

За його словами, збільшення золотовалютних резервів і зниження інфляції формують позитивний короткостроковий прогноз для економіки, однак структурні реформи все ще залишаються необхідними.

«Фіскальна і монетарна політика відповідають цілям на 2017 рік. Золотовалютні резерви зросли до 17,6 млрд дол., прогнозується зниження інфляції до рівня нижчого ніж 10% до кінця року. Короткостроковий прогноз позитивний, але рішуча імплементація структурних реформ залишається критично важливою для досягнення більш сильного і сталого зростання, яке Україні необхідне в середньостроковій перспективі», – зазначив ван Роден.

Як повідомляв УНІАН, у звіті «Перспективи розвитку світової економіки» за квітень 2017 року ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки нашої країни в 2017 році на 2%, а інфляції – на рівні 10%.

За прогнозами НБУ, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%, в 2018 році – на рівні 3,2%, в 2019 році – на рівні 4%.