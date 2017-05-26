Гривня на міжбанку "поступилася" долару п'ятьма копійками

У п'ятницю, 26 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,35/26,36 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,5699/29,5868 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,3297 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 162 угоди на суму 91,84 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня котирування гривні до долара США на міжбанку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,29/26,31 гривні/долар.