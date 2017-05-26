Кабмін підвищив посадові оклади працівникам органів місцевого самоврядування

Кабінет міністрів України підвищив розміри посадових окладів працівникам органів місцевого самоврядування.

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Про це йдеться у постанові № 353 від 24 травня 2017 р., яка опублікована на Урядовому порталі.

Документом внесено зміни до постанови щодо упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів місцевого самоврядування, органів прокуратури.

Як відомо, відповідно до закону «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII було підвищено посадові оклади державних службовців. При цьому посадові оклади працівників органів місцевого самоврядування залишилися без змін.

З метою підвищення розмірів посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування, а також забезпечення диференціації розмірів посадових окладів у зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати Мінсоцполітики й розробило проект відповідного акту.

З його прийняттям також унормовуються умови оплати праці сільських і селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад, та їхніх виконавчих комітетів і поновлюється норма щодо виплати надбавки зазначеним посадовим особам за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи.