Позапланові доходи митниць стали головним джерелом коштів на ремонт доріг - Порошенко

Позапланові доходи від митниці є головним джерелом фінансування ремонту та відновлення доріг в Україні. Про це повідомила прес-служба Адміністрації з посиланням на слова президента України Петра Порошенко під час робочої поїздки в Одеську область.

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"Цьому році експеримент (згідно з якою половина позапланових доходів від митниці йде на відновлення доріг – УНІАН), який був початий в Одесі, продовжений у Львові, приніс вже дуже серйозні плоди. І за моєю пропозицією поширений на всю Україну і є головним джерелом фінансування ремонту та відновлення доріг в Україні. Ремонт і будівництво доріг в Україні є для мене однією з найбільш першочергових завдань. І це те, що хвилювало і хвилює абсолютну більшість українців", - цитує прес-служба Порошенка.

За його словами, за весь минулий рік на фінансування дорожнього будівництва було перераховано трохи більше 88 мільйонів гривень. А тільки за перші чотири місяці цього року українська митниця вже перерахувала на дороги понад 4 мільярди гривень.

"І коли в Одеській області - моїй малій батьківщині - замість пари і піару зайнялися роботою і ділом, Одеська митниця дала 1,2 мільярда гривень. Це значить - не словом, а ділом. Цей показник є запорукою того, що будівництво доріг в Одеській області нарешті буде відроджено", - зазначив Порошенко.

Також він повідомив, що відвідає Вилкове, де буде відкрита нова дорога. "Сьогодні ми відкриємо нову дорогу, що зробить комфортним подорожі у Вилковому – це буде демонструвати зростання величезного туристичного потенціалу", - цитує прес-служба президента.

У прес-службі зазначили, що Порошенко переконаний в правильності рішення Одеської обладміністрації про необхідність закінчення ремонту сорока чотирьох кілометрів маршруту Т-16-28 "Спаське-Вилкове" ще до початку літнього туристичного сезону.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Україна в 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком - до 30 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 мільярдів гривень із заявлених урядом близько 20 мільярдів гривень.