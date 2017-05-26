Суд Лондона сьогодні проводить засідання за "боргом Януковича"

17:50, 26 травня 2017
Фінанси
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Згідно з порядком, сьогодні в суді будуть заслухані додаткові аргументи у справі.

vladtime.ru

Високий суд Лондона сьогодні, 26 травня, проводить чергове засідання за позовом Росії проти України "боргу Януковича" в 3 мільярди доларів. Про це повідомляється в порядку денному на сайті суду.

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Згідно з порядком, сьогодні в суді будуть заслухані додаткові аргументи у справі.

Як повідомляв УНІАН, Лондонський суд 29 березня схвалив прискорений розгляд позову Росії проти України "боргу Януковича" в 3 мільярди доларів, не визнавши обґрунтованість аргументів України у цій справі. При цьому суд схвалив подачу Україною апеляції на рішення суду, а також тимчасово заморозив будь-які дії зі стягнення боргу.

Високий суд Лондона 19 січня завершив триденні слухання за позовом Росії до України щодо кредиту на 3 мільярди доларів, отриманого нашою країною в грудні 2013 року по домовленості між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем.

Україна вважає цей кредит "хабарем" Кремля колишньої української влади за відмову від євроінтеграції, тоді як російська сторона наполягає на його погашенні.

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Теги: #кошти Януковича#Лондонський суд