Український експорт у першому кварталі зріс на 28%

Український експорт товарів і послуг у першому кварталі 2017 року зріс на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 12,4 мільярда доларів - на 2,7 мільярда доларів більше, ніж у першому кварталі 2016 року.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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При цьому експорт товарів збільшився на 34,4% (на 2,7 мільярда доларів) і становив 10,4 мільярда доларів. В структурі експорту товарів найбільшу частку становить продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості (44%), продукція металургії (23,4%), машинобудування (10,4%) та мінеральні продукти (9,2%).

За даними Мінекономрозвитку, зростання обсягів експорту товарів демонстрували майже всі галузі економіки України, за винятком галузі виробництва деревини та паперової маси (скорочення обсягів експорту на 7%) та хімічної промисловості (скорочення на 0,1%). У міністерстві зазначили, що зниження в цих галузях обумовлено зменшенням експорту продукції до Росії (на 26,1%, або на 18,4 мільйона доларів), Туреччини (на 24,9%, або на 9,1 мільйона доларів) і Китаю (на 61,4%, або на 8,2 мільйона доларів). У 28 країн ЄС експорт деревини і паперової маси за підсумками I кварталу 2017 року збільшився на 1,2 мільйона доларів, або на 0,6%. При цьому частка ЄС в експорті деревини, паперової маси з України становить 60%.

Зростання експорту товарів був забезпечений за рахунок руд і залізних концентратів (збільшення експорту на 331,9 мільйона доларів), олії соняшникової (на 315,7 мільйона доларів), соєвих бобів (на 225,9 мільйона доларів), прокату плоского гарячекатаного (на 190 мільйонів доларів), кукурудзи (на 140,4 мільйона доларів), напівфабрикатів зі сталі (на 125,2 мільйона доларів), цукру (на 116,3 мільйона доларів), пшениці (на 110,6 мільйона доларів), феросплавів (на 100,7 мільйона доларів) і ячменю (на 65,8 мільйона доларів).

У регіональному розрізі майже всі області продемонстрували зростання експорту товарів. У I кварталі 2017 року найбільше експорт зріс в дев'яти регіонах: місто Київ, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Полтавська, Миколаївська, Київська, Вінницька та Львівська області. Сумарно ці регіони забезпечили 85% приросту експорту товарів.

Основним торговельним партнером України в експорті товарів у I кварталі залишається Європейський Союз (38,4%), при цьому частка Росії становила 9%.

Обсяг експорту товарів у країни ЄС за підсумками I кварталу виріс на 782,3 мільйона доларів (на 24,5%) - це найбільший зростання експорту товарів у вартісному вимірі серед усіх торговельних партнерів України.

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Крім країн ЄС, в групу торгових партнерів, які в I кварталі поточного року відзначався найбільше зростання експорту товарів з України, увійшли Індія (зростання на 353,8 мільйона доларів), Росія (на 284,6 мільйона доларів), Туреччина (на 177,7 мільйона доларів), Іран (146,2 мільйона доларів), Єгипту (на 136 мільйона доларів), США (на 125,4 мільйона доларів), Ізраїль (на 106,1 мільйона доларів).

У той же час, експорт послуг збільшився на 7%, або на 156,3 мільйона доларів, і становив 2,4 мільярда доларів. В структурі експорту послуг найбільшу частку зайняли транспортні послуги (55,4%), комп'ютерні і інформаційні послуги (16,3%), послуги з переробки матеріальних ресурсів (13,9%) і ділові послуги (7,7%). Зростання експорту послуг було забезпечено за рахунок збільшення обсягів надання послуг з переробки матеріальних ресурсів (на 36,4%, або на 89,3 мільйона доларів), туристичних послуг (на 8,8%, або на 4,2 мільйона доларів), транспортних послуг (на 8,7%, або на 107,1 мільйона доларів), послуг з ремонту і технічного обслуговування (на 5,6%, або на 2,7 мільйона доларів), ділових послуг (на 1,8%, або на 3,3 мільйона доларів).

Найбільше зростання експорту послуг у I кварталі 2017 року продемонстрували 5 регіонів: Миколаївська, Львівська, Харківська та Закарпатська області, а також місто Київ.

Сумарно ці регіони забезпечили 60,1% приросту експорту послуг.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками січня-березня поточного року склав 106,2 мільйона доларів проти дефіциту в 142,5 мільйона доларів за аналогічний період минулого року.

Імпорт товарів і послуг в Україну, без урахування послуг з переробки давальницької сировини, становить 12,339 мільярда доларів, експорт товарів і послуг з України - 12,445 мільярда доларів.

Мінекономрозвитку в кінці березня презентував проект експортної стратегії України. Експортна стратегія розроблена на 5 років та передбачає виконання 56 першочергових завдань розвитку експорту. При цьому в розробці стратегії брали участь понад 40 державних і недержавних інституцій.