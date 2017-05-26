Нацбанк продовжує знижувати офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 29 травня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2634,5368 (26 травня – 2627,6670)

100 EUR – 2949,6274 (26 травня – 2946,6658)

10 RUR – 4,6419 (26 травня – 4,6864)

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Як повідомляв УНІАН, 26 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,36/26,38 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,4648/29,4846 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,3454 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 532 угоди на суму 324,82 мільйона доларів.