Суд Лондона відклав рішення стосовно "боргу Януковича" - Мінфін

Високий суд Лондона відклав рішення за результатами сьогоднішнього чергового засідання за позовом Росії до України щодо єврооблігацій нашої країни на 3 млрд дол., викуплених РФ у грудні 2013 року згідно з домовленістю між російським президентом Володимиром Путіним і тодішнім очільником нашої держави Віктором Януковичем.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, під час засідання суддя Блер (Blair) розглянув ряд невирішених питань за результатами рішення, винесеного судом 29 березня 2017 року, яким було схвалено прискорений розгляд позову РФ проти України.

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«Враховуючи складність порушених питань, суддя вирішив відкласти винесення свого рішення. Таким чином, після сьогоднішнього слухання суддя виділить певний час на те, щоб розглянути питання глибше перед тим, як винести своє рішення у визначений термін», - наголошується в повідомленні.

Мінфін нагадав, що під час сьогоднішнього засідання суд розглядав заяву України про подальше призупинення виконання судового рішення до завершення розгляду апеляційної скарги нашої країни в англійському Апеляційному суді, яке відбудеться не раніше 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, Лондонський суд 29 березня схвалив прискорений розгляд позову Росії проти України "боргу Януковича" в 3 мільярди доларів, не визнавши обґрунтованість аргументів України у цій справі. При цьому суд схвалив подачу Україною апеляції на рішення суду, а також тимчасово заморозив будь-які дії зі стягнення боргу.

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Високий суд Лондона 19 січня завершив триденні слухання за позовом Росії до України щодо кредиту на 3 мільярди доларів, отриманого нашою країною в грудні 2013 року по домовленості між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем.

Україна вважає цей кредит "хабарем" Кремля колишньої української влади за відмову від євроінтеграції, тоді як російська сторона наполягає на його погашенні.