В Україні надрукували купюру в 1 тисячу гривень - ЗМІ

Нацбанк вже надрукував найбільшу з представлених українських банкнот номіналом в 1 тисячу гривень, повідомляє УНН.

Як повідомило джерело в Нацбанку, банкнотна фабрика планує представити купюру, приурочивши до якогось свята.

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Співрозмовник агентства уточнив, що було кілька варіантів оформлення банкноти. Йому невідомо, який саме варіант був затверджений, проте, ймовірно, на купюрі зображений академік Володимир Вернадський.

Нагадаємо, ще в 2016 році з'явилася інформація про можливість введення купюри номіналом тисяча гривень. Тоді представники Нацбанку підтвердили, що такі плани є, проте терміни введення банкноти не називалися.

Крім того, представники НБУ спростували інформацію про те, що на купюрі зображений письменник Пантелеймон Куліш. Однак, так і не повідомили, чий портрет прикрасить банкноту.