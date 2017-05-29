Зарплатні борги в Україні зросли до 2,2 мільярда

Заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні у квітні 2017 року виросла на 5,6% порівняно з березнем і на 1 травня склала 2,185 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики.

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За даними Держстату, з початку року заборгованість по зарплаті зросла на 22%.

За інформацією відомства, заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств у квітні зросла на 10,4% – до 1,135 мільярда гривень.

На початок травня основна частка суми заборгованості економічно активних підприємств припадала на промисловість (74,6%), транспорт, поштову та кур'єрську діяльність (9,5%). При цьому, майже половина боргу утворена в Луганській (24,5%) та Донецькій (16,3%) областях.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні в грудні 2016 року зменшилася на 10,6% порівняно з листопадом 2016 року і на 1 січня 2017 року становив 1,79 мільярда гривень.