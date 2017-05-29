Нацбанк офіційно не підтверджує введення тисячегривневої банкноти - це держтаємниця

Національний банк України зможе повідомити про введення в обіг нового номіналу банкнот української гривні тільки після відповідного рішення правління, оскільки ця інформація є державною таємницею.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі регулятора, коментуючи публікації в ЗМІ про те, що Нацбанк нібито планує випустити в обіг банкноту номіналом 1 тисяча гривень.

"НБУ постійно працює над питаннями оптимізації номінального ряду банкнот, уважно вивчає потреби суспільства і економіки достатності тих чи інших грошових знаків", - повідомили в прес-службі.

Як наголошується в повідомленні, рішення про випуск банкнот нових номіналів залежить від багатьох факторів, включаючи розмір грошових доходів населення, рівень споживчих цін, ступінь використання в обігу наявної банкноти високого номіналу, рівень розвитку безготівкових розрахунків.

Довідка УНІАН. У вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. В даний час в обігу знаходяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.

Згідно з чинним законодавством України, виготовлення та зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг відноситься до виключної компетенції Національного банку України.