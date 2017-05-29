Рекорд вартості Bitcoin, Hyndai йде в Україну та відродження Авдіївського коксохіму: головні економічні події тижня (інфографіка)

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Як ідеться у дайджесті аналітиків Corestone Corp., Україна піднялася за рік на 18 позицій в світовому рейтингу Open Data Barometer та стала лідером в Європі (+435%) за позитивною динамікою кількості створених робочих місць завдяки надходженню прямих іноземних інвестицій: в 2016 році було створено 4547 робочих місць проти 850 в 2015-му.

Загалом вітчизняне промислове виробництво за січень-квітень 2017 року скоротилося на 2%, тоді як Авдіївський коксохім вперше за три роки відновив роботу на повну потужність.

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МВФ прогнозує зростання ВВП України у 2017 році щонайменше на 2% за інфляції менше 10%.

Енергетичний холдинг KNESS GROUP побудує на Одещині три сонячні електростанції, а компанія Hyndai планує налагодити в Україні великовузлову зборку автомобілів.

Українську заморожену яловичину експортуватимуть до Китаю, а РФ скасувала заборону на імпорт української солі.

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Сукупну вартість світової нерухомості оцінили у $228 трильйонів проти вартості цінних паперів $179 трильйонів. Криптовалюта Bitcoin побила черговий рекорд вартості, наблизившись до $2800.