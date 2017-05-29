Проект пенсійної реформи потребує доопрацювання – Розенко

Урядовий проект пенсійної реформи потребує суттєвого доопрацювання, заявив журналістам віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в Києві.

"Півтора тижні тому була публічна презентація пенсійної реформи. Очевидно, що сьогодні ми всі бачимо, ні для кого не секрет, що до цього варіанту пенсійної реформи є дуже багато зауважень, в тому числі у міністрів, народних депутатів, експертів, фахівців. Я вважаю, що проект пенсійної реформи має бути суттєво доопрацьований", - сказав міністр.

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Розенко зазначив, що обговорення пенсійної реформи має бути залучено широке коло експертів, зокрема, представників роботодавців та профспілок, які ще не бачили варіанту пенсійної реформи.

На думку віце-прем'єра, пенсійна реформа повинна передбачати не тільки зміна солідарної системи, але і запровадження накопичувальної.

"Я хотів би побачити майбутнє пенсійної системи, тому що, на мій погляд, законсервувати солідарну систему і навести там порядок - цього замало", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив законопроект про пенсійну реформу й направив його на розгляд Національної ради реформ при президентові України.

Уряд України в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 мільйона українців на суму від 200 до 1000 гривень, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

Пенсійна реформа не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі не менше 15 років – до 65 років. У той же час, люди з відсутнім страховим стажем зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги буде визначатися виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Всі нормативи мінімального страхового стажу будуть збільшуватися на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. При цьому урядовий варіант реформи передбачає можливість покупки до 5 років страхового стажу. Якщо б докуповувати страховий стаж за цими правилами можна було зараз, за перший рік треба було б сплатити 16 896 гривень.

Також реформа скасовує призначення пенсій держслужбовцям за вислугу років та запроваджує єдину формулу розрахунку розміру пенсій, яка прив'язує його до обсягу внесків у Пенсійний фонд протягом життя.

Раніше в МВФ заявляли, що Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, що включає підвищення ефективного пенсійного віку.