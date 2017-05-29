Пауза у розгляді позову по "боргу Януковича" є позитивним сигналом для України - юрист

Пауза у прийнятті Високий суд Лондона рішення за результатами чергового засідання за позовом Росії проти нашої країни щодо єврооблігацій на 3 мільярди доларів є позитивним сигналом для України. Таку думку висловив УНІАН асоційований партнер юридичної фірми Lavrynovych&Partners Дмитро Савчук.

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За його словами, складність даної справи пов'язана з тим, що спір стосується взаємин двох держав, що несе низку політичних елементів.

"Однозначно оцінити перспективи України в задоволенні її клопотання не уявляється можливим. У той же час, позитивним для України моментом можна назвати те, що суд не став відразу виносити рішення про відмову, а вирішив приділити більше часу для більш детального вивчення питання", - сказав Савчук.

Також юрист зазначив, що у зв'язку зі складністю справи які-небудь попередні оцінки остаточного вирішення даної справи на сьогоднішній день будуть передчасними.

Як повідомляв УНІАН, Високий суд Лондона відклав рішення за результатами чергового засідання 26 травня за позовом Росії проти України за єврооблігаціями нашої країни на 3 мільярди доларів, викупленим РФ у грудні 2013 року згідно з домовленістю між російським президентом Володимиром Путіним і тодішнім головою нашої держави Віктором Януковичем.

Суд почав розгляд позову Росії до України в січні. Наша країна вважає цей кредит "хабарем" Кремля колишньої української влади за відмову від євроінтеграції, в той час як російська сторона наполягає на його погашення.

29 березня Лондонський суд схвалив прискорений розгляд позову РФ, не визнавши обґрунтованість аргументів України в цій справі, однак Міністерство фінансів має намір на початку червня подати апеляцію на це рішення.