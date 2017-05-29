Нацбанк ослабив офіційну гривню до 26,38 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 30 травня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2638,7789 (29 травня – 2634,5368)

100 EUR – 2952,2658 (29 травня – 2949,6274)

10 RUR – 4,6531 (29 травня – 4,6419)

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У понеділок, 29 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,36/26,38 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,4836/29,5060 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4656/0,4663 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3878 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 284 угоди на суму 108,48 мільйона доларів.