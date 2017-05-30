Минулого року з обігу було вилучено підробленої гривні майже на 2 мільйони

Національний банк України у 2016 році вилучив з обігу близько 7 тисяч штук підроблених банкнот національної валюти на загальну суму 1,7 мільйона гривень, що відповідає показникам 2015 року за кількістю, однак на 40% більше по сумі.

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Як повідомляється на сайті НБУ, зростання загальної суми виявлених підробок зумовлений збільшенням кількості підроблених купюр номіналом 500 гривень.

Крім вилучених 2679 штук підроблених банкнот номіналом 500 гривень, протягом року вилучено 1809 банкнот номіналом 50 гривень, 1432 – номіналом 100 гривень і 642 – номіналом 200 гривень.

Також НБУ протягом року вилучив з обігу 728 підроблених банкнот доларів США переважно номіналом 100 доларів, 314 штук євро – частіше 200 і 100 євро, 382 штук російських рублів – в основному номіналом 5 тисяч рублів, 72 штук підроблених японських ієн номіналом 10 тисяч.

Крім того, в 2016 році НБУ вилучив з обігу 821,2 мільйона штук зношених банкнот гривні на суму 41,6 мільярда гривень, що за кількістю на 11,5% менше показника 2015 року.

Довідка УНІАН. У вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. В даний час в обігу знаходяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.

Згідно з чинним законодавством України, виготовлення та зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг відноситься до виключної компетенції Національного банку України.