Реальна зарплата в Україні за місяць скоротилася на 2,3%

Реальна заробітна плата в Україні в квітні 2017 року знизилася в порівнянні з попереднім місяцем на 2,3%, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

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При цьому в квітні 2017 року порівняно з квітнем 2016 року реальна зарплата зросла на 20,7%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в квітні склала 6659 гривень, що на 1,4% менше порівняно з березнем поточного року і на 36% більше, ніж у квітні 2016 року. Дане значення у 2,1 раза вище мінімальної заробітної плати в Україні, яка становить 3200 гривень.

Дані розраховані без урахування тимчасово окупованій Росією території Криму та частині зони АТО.

Як повідомляв УНІАН, реальна заробітна плата в Україні в 2016 році перевищила показник 2015 року на 11,6%. Середня номінальна зарплата штатного працівника в грудні 2016 року зросла на 19,8% порівняно з листопадом і становив 6475 гривень.