Банки з 12 червня посилять контроль операцій своїх клієнтів

Від 12 червня українські банки стануть ретельніше перевіряти своїх клієнтів, повідомляє ТСН.ua.

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Згідно з новою постановою Нацбанку, обов'язковим перевіркам в Україні будуть підпадати не лише операції фізичних осіб на суму понад 150 тисяч гривень, а й перерахунки іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, іноземних організацій та компаній на суму до 50 тисяч доларів.

Несумлінних банкірів, які проігнорують нові правила контролю, у Нацбанку обіцяють карати великими штрафами.