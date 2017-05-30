Банки з 12 червня посилять контроль операцій своїх клієнтів
12:59, 30 травня 2017Фінанси
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Новація почне діяти за два тижні, несумлінних банкірів обіцяють карати великими штрафами.
Ілюстрація REUTERS
Від 12 червня українські банки стануть ретельніше перевіряти своїх клієнтів, повідомляє ТСН.ua.
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Згідно з новою постановою Нацбанку, обов'язковим перевіркам в Україні будуть підпадати не лише операції фізичних осіб на суму понад 150 тисяч гривень, а й перерахунки іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, іноземних організацій та компаній на суму до 50 тисяч доларів.
Несумлінних банкірів, які проігнорують нові правила контролю, у Нацбанку обіцяють карати великими штрафами.
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